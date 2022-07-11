Украина

Україна готується до надцікавого сезону.

Враховуючи ухвалене рішення про старт чемпіонату України з футболу наприкінці серпня, одразу ж постало питання про безпеку його учасників.

Міністр спорту України Вадим Гутцайт розповів, що відбуватиметься, якщо під час гри буде оголошено повітряну тривогу.

"Безпека — передусім! Біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття.

Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС", — написав Гутцайт у своєму Facebook-аккаунті.

Нагадаємо, що на Football.ua можна ознайомитись з розкладом контрольних поєдинків клубів УПЛ у рамках підготовки до сезону-2022/23.