Украина

Рінат Ахметов потрапив під вплив закону про олігархів.

Телеканали Футбол перейдуть з рук власника Шахтаря Ріната Ахметова у власність держави на тлі закону про олігархів.

"Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ.

Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом.

Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська військова агресія проти України не дозволяють компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", — каже заява Ріната Ахметова на сайті SCM.

Нагадаємо, що клуб, що належить Ахметову, Шахтар, хоче отримати від ФІФА компенсацію у розмірі 50 млн євро.