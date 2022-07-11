Рінат Ахметов потрапив під вплив закону про олігархів.
Рінат Ахметов, фото Шахтар
11 липня 2022, 20:29
Телеканали Футбол перейдуть з рук власника Шахтаря Ріната Ахметова у власність держави на тлі закону про олігархів.
"Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ.
Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом.
Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська військова агресія проти України не дозволяють компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", — каже заява Ріната Ахметова на сайті SCM.
Нагадаємо, що клуб, що належить Ахметову, Шахтар, хоче отримати від ФІФА компенсацію у розмірі 50 млн євро.