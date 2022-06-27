Украина

Напад ворожої армії призвів до масових руйнувань української інфраструктури.

Президент донецького Шахтаря та засновник і акціонер групи System Capital Management подав до Європейського суду з прав людини позов проти РФ.

Метою суди є добитись термінових заходів і компенсації збитків у зв’язку з блокадою, мародерством, знищенням і перенаправленням потоків зернових і металів із боку країни-агресорки.

Також він подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини росії проти України й кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання.

Мною — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", — цитує Ахметова сайт SCM.

Відомо, що точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває. Передбачається, що РФ має виплатити Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини.