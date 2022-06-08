Украина

Новий футбольний сезон в Україні планують розпочати у серпні.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про те, що президент "гірників" Рінат Ахметов ухвалив рішення виділити 60 мільйонів гривень як фінансову допомогу українському футболу.

"Сьогодні Україна переживає важкі часи. Уже понад три місяці триває війна проти Росії за нашу незалежність, за наші міста, за наших людей, дітей, за наше майбутнє. Війна йде одразу на кількох фронтах: воєнному, економічному, інформаційному, дипломатичному. У цей тяжкий час важливо бути згуртованими, довіряти й допомагати одне одному.

ФК Шахтар вітає намір УАФ та клубів Прем’єр-ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв’язку з цим президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо підтримки українського чемпіонату, клубів Першої та Другої ліг, проєктів дитячого футболу сумою в розмірі 60 мільйонів гривень.

Принцип солідарності є основою європейського футболу. Переконані, допомагаючи, ми стаємо тільки сильнішими і робимо згуртованішими нашу велику дружну футбольну родину. Разом – переможемо!", — сказано в заяві Шахтаря.

Нагадаємо, що минулий сезон в УПЛ та інших лігах країни було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Шахтар посів перше місце та зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.