Донецький клуб розраховує на серйозну допомогу.
ФОТО ФК ШАХТАР
08 липня 2022, 22:55
Донецький Шахтар звернеться до суду через правило від ФІФА надавати право легіонерам зупиняти свої контракти під час війни.
Як повідомляє Ігор Циганик, "гірники" розраховують отримати від УЄФА суму у розмірі 50 мільйонів євро.
Претензія клубу достатньо логічна — "Якщо ФІФА захищає права футболістів, то повинна захищати права футбольних клубів у скрутні ситуації?".
Тобто Шахтар, в перспективі, міг би заробити солідну суму на гравцях, які йдуть у оренду чи залишають клуб вільними агентами.
Також говориться, що у разі позитивного вердикту від ФІФА, деякі інші українські клуби можуть також звернутись до суду на організацію.