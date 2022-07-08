Украина

Донецький клуб розраховує на серйозну допомогу.

Донецький Шахтар звернеться до суду через правило від ФІФА надавати право легіонерам зупиняти свої контракти під час війни.

Як повідомляє Ігор Циганик, "гірники" розраховують отримати від УЄФА суму у розмірі 50 мільйонів євро.

Претензія клубу достатньо логічна — "Якщо ФІФА захищає права футболістів, то повинна захищати права футбольних клубів у скрутні ситуації?".

Тобто Шахтар, в перспективі, міг би заробити солідну суму на гравцях, які йдуть у оренду чи залишають клуб вільними агентами.

Також говориться, що у разі позитивного вердикту від ФІФА, деякі інші українські клуби можуть також звернутись до суду на організацію.