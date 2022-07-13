Украина

Кияни пропустили тричі у другому таймі.

У другому благодійному поєдинку проти Ліону київське Динамо зазнало поразки з рахунком 0:3.

Кияни провели перший тайм без голів, а пропустили всі три м'ячі у другій половині гри – від Лукеба, Буйє та Лега.

Ліон — Динамо 3:0

Голи: Лукеба, 53, Буйє, 74, Лега, 78

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Нагадаємо, що у першій зустрічі команда Мірчі Луческу здобула перемогу з рахунком 3:1.