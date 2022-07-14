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Екс-тренер Дніпра-1 дав коментар про свій перехід.

Новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич розповів про те, що з радістю прийняв пропозицію Шахтаря, а також плани підготовки до сезону.

"Дуже приємні відчуття – бачити всіх футболістів, які прибули до Роттердама. І вже розпочинається робота, яку запланували. Бачу, що всі мотивовані, що команда із посмішкою зібралася працювати. Цей період є дуже важливим для нас, щоб підготуватися до максимальних завдань, які ми ставимо перед собою. Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і є збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має. Думаю, усе буде добре.



Коли тебе запрошує такий гранд, це дуже приємно і це гарна ситуація для того, щоб прогресувати, грати на максимальній сцені, так би мовити, та представляти український футбол у Лізі чемпіонів. У такий непростий час, який наразі переживає Україна, коли українські солдати б’ються за всіх нас, за нашу свободу, що ми маємо зробити – презентувати на великій футбольній сцені, у Лізі чемпіонів, найкраще, що можемо. Тому ми пишаємось і щодня працюватимемо. Це той виклик, який рухає мене вперед.



Це абсолютний привілей – бути тренером Шахтаря. Почитав зараз статистику: протягом останніх 14 років клуб 13 разів виступав у Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, окрім Барселони, Реала та ще, може, кількох, який мав би таку статистику. Тому кажу іще раз: величезний привілей – працювати саме тут.



Звісно, така ситуація, коли довго не було тренувань, вимагає від нас працювати іще швидше у фізіологічному й тактичному плані, щоб ми одразу познайомилися з командою, щоб відчули комунікацію і хлопці зрозуміли, які в мене техніко-тактичні вимоги. Хоча футбол не дуже відрізняється від того, що був у попереднього тренера Де Дзербі: я хочу бачити агресивний контроль м’яча і бути ще вертикальнішими, наскільки це можливо, щоб забити гол, але й без м’яча також бути агресивними. Це має бути не лише стиль гри, а й спосіб життя.



Цілі та амбіції? Готуватимемося до чемпіонату, як і всі інші, хоча вони й почали трохи раніше, бо деякі клуби виступають у кваліфікації єврокубків. Наші хлопці грали ще місяць тому за збірні, тому для них цей період відпочинку також був важливим. Як тренер вважаю, що відпочинок є найкращим тренуванням. Якщо більше працюєш, то це ще не означає, що краще працюєш, тож потрібно збалансувати роботу й відпочинок, щоб вийти на пік форми того дня, коли потрібно показати максимум. Для нас дуже важливо переконати футболістів, що все можливо в житті, тільки потрібно вірити у свою щоденну працю та усунути его", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що раніше новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів, хто увійде до його штабу.