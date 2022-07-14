Украина

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону.

Шахтар розпочав підготовку до нового сезону під керівництвом Ігора Йовічевіча, який сьогодні офіційно очолив команду.

У першому тренуванні команди взяли участь 27 футболістів, серед яких виявилося кілька несподіваних прізвищ – Андрій Тотовицький, Ігор Кірюханцев, Дмитро Криськів та Андрій Кулаков.

Повний список гравців:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков



Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кирюханцев, Мар’ян Фарина, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус



Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігеєв



Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Даниїл Сікан

На перших зборах у Роттердамі, які відбудуться з 14 по 30 липня, "гірники" проведуть три поєдинки — один з них проти Аякса.

Нагадаємо, що раніше новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів, хто увійде до його штабу.