Украина

Бразильський півзахисник продовжить кар'єру у чемпіонаті Угорщини.

Півзахисник Колоса Дієго Сантос Каріока підписав контракт із угорським клубом Залаегерсег. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендну угоду з 24-річним бразильцем розраховано до літа 2023 року. Також у контракті є опція викупу футболіста.

Після військового вторгнення Росії на територію України Каріока перебрався до польської Ягеллонії на правах оренди. На його рахунку вісім матчів, два голи та одна результативна передача.

Нагадаємо, Дієго перебрався до Колоса влітку минулого року, перейшовши з Вітебська за 120 тисяч євро.