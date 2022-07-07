Украина

Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано на один рік.

Півзахисник київського Динамо Євген Смирний продовжить свою кар'єру у складі Колосу з Ковалівки. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Орендну угоду з 23-річним українцем розраховано на один рік.

Нагадаємо, Смирний вже виступав за Колос у 2019-2021 роках. На його рахунку 44 матчі, у яких він забив сім голів.

Минулого сезону Смирний виступав у складі одеського Чорноморця, за який провів 11 матчів, забивши два м'ячі.

Зазначимо, що взимку Зоря оголосила про підписання трирічного контракту зі Смирним. При цьому, ні Зоря, ні Динамо, подальші новини зі Смирним не публікували.