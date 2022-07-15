Київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону.

Черговим суперником на зборах стане бельгійський Антверпен, з яким кияни проведуть благодійний матч.

Гра пройде сьогодні, 15 липня, о 21:00 за київським часом.

Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що у продажу з'явилися квитки на матч Динамо — Фенербахче.