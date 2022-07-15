До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".
ФК Динамо Київ
15 липня 2022, 09:20
Київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону.
Черговим суперником на зборах стане бельгійський Антверпен, з яким кияни проведуть благодійний матч.
Гра пройде сьогодні, 15 липня, о 21:00 за київським часом.
Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.
На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.
Раніше повідомлялося, що у продажу з'явилися квитки на матч Динамо — Фенербахче.