Україна

"За всю Україну" — сказано у коментарі "гірників".

Сьогодні, 20 липня, о 21:00, київське Динамо зіграє проти стамбульського Фенербахче у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Через повномасштабне вторгнення російської федерації гра пройде у польському місті Лодзь.

Успіху киянам у єврокубковому поєдинку побажав найпринциповіший суперник — донецький Шахтар.

"Бажаємо успіхів! За всю Україну!" — сказано у коментарі "помаранчево-чорних" в Інстаграмі киян. Також коментарі із побажанням перемоги "біло-синім" написали ФК Львів і Полісся.



