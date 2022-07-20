Згадуємо головне, що вмістили наші баталії проти представників Суперліги.
Здається, що то було так давно.../ Visitlviv.net
20 липня 2022, 10:30
Вже сьогодні для українських клубів стартує черговий європейський сезон. І стартує він із, можливо, найважливішого матчу: Динамо приймає Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Українські клуби мають історично хорошу статистику проти турецьких: у 32 офіційних матчах в епоху незалежності вони здобули 17 перемог. На честь цього тривалого та змістовного протистояння ми підготували спеціальний онлайн-квіз.
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