Тести

Згадуємо головне, що вмістили наші баталії проти представників Суперліги.

Здається, що то було так давно.../ Visitlviv.net

Здається, що то було так давно.../ Visitlviv.net

Вже сьогодні для українських клубів стартує черговий європейський сезон. І стартує він із, можливо, найважливішого матчу: Динамо приймає Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українські клуби мають історично хорошу статистику проти турецьких: у 32 офіційних матчах в епоху незалежності вони здобули 17 перемог. На честь цього тривалого та змістовного протистояння ми підготували спеціальний онлайн-квіз.

Проходьте, пишіть результати у коментарі.