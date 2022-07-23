Україна

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги луганська Зоря у товариському матчі зустрілася з плоцькою Віслою та здобула перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, але саме підопічні Патріка ван Леувена виявилися більш вправними в плані реалізації моментів – 3:2.

Огляд матчу:



Вісла Плоцьк — Зоря 2:3

Голи: Колар, 11, М. Левандовські, 56 — Назарина, 15, Чурко, 45, Нагнойний, 64

Вісла: Камінський, Збозен, Жезничак, Сулек, Кривоцюк, Расак, Лесняк, Мокшицький, Квочера, Колар, Коцила (Левандовські, 45).

Зоря: Мацапура, Данченко (Бражко, 75), Імереков, Снурніцин, Вантух (Сміян, 66), Батагов, Назарина (Тлумак, 80), Чурко, Крістіан, Кабаєв (Нагнойний, 45), Гладкий (Булеца, 45).