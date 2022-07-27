Україна

Нападник Шахтаря прокоментував підсумки товариської гри.

Донецький Шахтар напередодні взяв участь у благодійному матчі проти амстердамського Аяксу, поступившись нідерландському чемпіону з рахунком 1:3.

Аякс — Шахтар 3:1 Відео голів та огляд матчу

Єдиний гол на рахунку "гірників" у цій грі був забитий за підсумкам феноменального сольного проходу Михайла Мудрика, який після завершення поєдинку розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Дуже хороший суперник. Хотілось би мати побільше таких матчів, тому що завжди приємно грати на такому стадіоні, коли приходить стільки вболівальників. Це завжди заряджає та мотивує грати краще.

Найскладніше було те, що Аякс — команда, яка дуже добре грає з м’ячем. Суперник знаходиться на дуже високому рівні — у них дуже важко забрати м’яч, тому потрібно ним завжди дорожити.

Вважаю, що нам переважно вдавалось дотримуватись вимог головного тренера. Вихід із оборони, швидкий перехід до атаки — на мою думку, ці компоненти нам дуже непогано вдавались.

Емоції від голу стримані. Напевно, знаходжусь на правильному шляху. Тяжка праця завжди конвертується в успіх. Я завжди виходжу на гру з думками про те, що хочу забити. Це має приносити користь команді, яка має вигравати. Утім, сьогодні я не думав над цим. Просто виконував свою роботу.

У першу чергу присвячую цей гол нашим захисникам. Вони заслуговують на це як ніхто інший. Якщо цей гол, ця гра викликали в них та в інших українців позитивні емоції, то ми знаходимось на правильному шляху. Також, присвячую гол своїм батькам, яких не бачив уже півроку, та своєму котові.

У мене на футболці сьогодні була написана назва міста Миколаїв, але асоціації в цей час у мене відносно всіх міст в Україні однакове. За будь-яке переживаємо. Київ, Миколаїв, Одеса — це все Україна, наші люди", — заявив український виконавець.

Наступний товариський матч донецький Шахтар проведе 30 липня проти нідерландського Утрехта.