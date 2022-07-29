Україна

Румунському фахівцю виповнилося 77 років.

Сьогодні, 29 липня, головному тренеру київського Динамо Мірчі Луческу виповнилося 77 років. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Румунський фахівець очолив киян два роки тому і в першому ж сезоні виграв усі три національні трофеї, а також повернув команду до Ліги чемпіонів.

Від імені клубу із днем народження Луческу привітав президент Динамо Ігор Суркіс.

"Шановний Мірча! Цього святкового дня прийміть вітання з нагоди Вашого дня народження від мене особисто та від усієї динамівської родини!

Ставши частиною нашого клубу, Ви миттєво вдихнули в команду нове життя, дали їй новий імпульс, допомагаючи гравцям якнайкраще та швидше розкривати усі грані свого футбольного таланту. Згуртувавши команду, створивши налагоджений механізм, Ви зуміли прищепити своїм підопічним дух переможців, повернувши до Києва золотий блиск кубків та медалей.

Щодня гравці навчаються у вас, Ви є для них не тільки тренером, але й справжнім наставником у футбольному світі, у якому Ви багато чого пізнали за свою багату кар'єру. Ви багато зробили для розвитку футболу в Україні та не покинули нашу країну у важкий для неї час.

Цього святкового дня дозвольте Вам побажати мирного неба, міцного здоров'я, довгих років футбольного життя і, звісно, нових перемог та титулів на чолі київського Динамо!", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться матч Евертон — Динамо. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Football.ua.