Україна

Вінгер Динамо продовжить кар'єру в Панатінайкосі.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич прибув до Греції там вже найближчим часом может стати гравцем грецького Панатінаікоса, повідомляє sportday.gr.

Напевно, грецький клуб хоче скористатись новим правилом ФІФА стосовно статусу легіонерів в чемпіонаті України.

Зазначимо, що контракт словенця із Динамо розрахований до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.

Раніше повідомлялося, що Вербич травмувався у матчі проти Фенербахче.