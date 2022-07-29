Вінгер Динамо продовжить кар'єру в Панатінайкосі.
Беньямін Вербич у Греції, фото sportday.gr
29 липня 2022, 18:36
Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич прибув до Греції там вже найближчим часом может стати гравцем грецького Панатінаікоса, повідомляє sportday.gr.
Напевно, грецький клуб хоче скористатись новим правилом ФІФА стосовно статусу легіонерів в чемпіонаті України.
Зазначимо, що контракт словенця із Динамо розрахований до 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.
Раніше повідомлялося, що Вербич травмувався у матчі проти Фенербахче.