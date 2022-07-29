Україна

Президент Динамо має намір зберегти Вербича до кінця цього року.

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербич може продовжити свою кар'єру в грецькому Панатінаікосі. Про це повідомляє Sportday.gr.

За інформацією джерела, 20-кратний чемпіон Греції вже погодив трирічний контракт із 28-річним словенцем.

В усній формі Беньямін повідомив грекам, що призупинить контракт із "біло-синіми", який розрахований до кінця поточного року, скориставшись правилом ФІФА.

Також наголошується, що Вербич ще може допомогти Динамо у матчах третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Штурму. Це питання має вирішитись у найближчі кілька днів.

Тим часом президент киян Ігор Суркіс просить Вербича залишитися до кінця року, мотивуючи це тим, що на груповому етапі Ліги чемпіонів він зможе зарекомендувати себе з кращого боку і тоді зможе вибрати кращий клуб, ніж Панатінаікос.

Нагадаємо, Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.

Раніше повідомлялося, що Вербич травмувався у матчі проти Фенербахче.