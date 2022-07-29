Український захисник отримав важливу місію.
Віталій Миколенко, getty images
29 липня 2022, 21:19
Динамо Київ у рамках товариського поєдинку зіграє на виїзді проти англійського Евертона.
Капітаном "ірисок" у цьому матчі буде колишній захисник киян Віталій Міколенко.
Склад Евертона: Пікфорд – Паттерсон, Тарковський, Кін, Годфрі, Миколенко – Дукуре, Івобі, Гордон – Грей, Калверт-Льюїн
Нагадаємо, матч Евертон — Динамо відбудеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.