Англія

Український захисник "ірисок" поділився своїми думками перед грою з київським "Динамо".

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко прокоментував майбутній благодійний матч проти київського Динамо.

"Чесно кажучи, я трохи нервую перед грою, тому що я зустрінуся з моїми друзями, моєю колишньою командою — я ніколи не грав проти них.

По-перше, хотілося б подякувати клубу та власнику за підтримку моєї країни. Я дійсно радий, що цей матч відбудеться тут.

Підтримка вболівальників Евертона була з першого ж дня від кожного партнера по команді, тренера. Знаю, що не так багато новин про війну в Англії, але кожен день мене питають, як справи вдома, в моїй країні. Просто велика подяка. Хочу сказати, що хочу битися за цей клуб, тому що мене тут дуже поважають та довіряють. Я поважаю усіх та кажу дякую.

Моя сім’я в порядку, в Києві. Сподіваюся, в майбутньому також все буде добре. Перші місяці були дуже важкими для кожного українця. Зараз я почуваюся нормально, але постійно читаю новини. На Україну летять багато бомб та ракет — це страшно. Не можу уявити це, тому що ніколи не був в такій ситуації.

Футбол – як інструмент впливу щодо подій в Україні? Інформаційна війна має великий вплив на всю війну. Тому дуже важливо проводити такі матчі з українським клубам. Дуже щасливий, що є можливість зіграти проти своєї рідної команди. Потрібно підтримувати цей інформаційний потік, що війна все ще є, вона не закінчилася. Потрібно показувати людям, що все ще далеко не закінчилося.

Вболівальники Евертона скандували моє ім'я наприкінці сезону? Коли я підписав контракт з Евертоном, я був у статусі андердога. Працював кожен день та намагався стати сильнішим. Деколи я грав добре. Коли почув цю пісню, то був дійсно щасливий і не можу передати свої емоції.

Мені дуже допоміг наш головний тренер. Ми розмовляли з ним про мою гру, мою впевненість. У футболі дуже велику роль грає впевненість, як і в іншій будь-якій професії. Він дав мені ту впевненість, з якою я грав та з якої намагатимуся грати надалі", - сказав Миколенко в інтерв'ю клубному YouTube-каналу "ірисок".

Нагадаємо, матч Евертон — Динамо відбудеться у п'ятницю, 29 липня, о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Football.ua.