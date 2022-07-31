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Керманич Шахтаря прокоментував підсумки контрольної гри.

Донецький Шахтар напередодні завершив тренувальний збір у Нідерландах, зігравши внічию проти місцевого Утрехта (2:2).

Утрехт — Шахтар 2:2 Відео голів та огляд матчу

"Важкий видався матч. Знали, що будемо грати проти команди, яка демонструє вертикальний футбол із левовою часткою індивідуального пресингу. За таких умов потрібно грати уважніше кожному гравцю, бути мудрішим за суперника. Ми попередили про це хлопців перед першим таймом.

Але ми так і не змогли якісно ввійти до гри. Перші 15-20 хвилин узагалі втратили звичний ритм, структуру, через що не могли контролювати гру.

Уже за ходом гри, так, почали додавати впевненості власним діям. Було помітно, що можемо грати краще. Наш перший гол був прямим тому доказом. Це був приклад того, як наша команда може грати в атаці.

Суперники грали 5-3-2 — дуже агресивна схема, але моментами ми показали, що можемо бути кращими за них навіть за таких умов. Навіть під час загалом невдалого першого тайму.

Не можна знижувати вимог до себе. Талант повинен множитись на мотивацію, а гравець не має думати про те, основним він є, чи ні. Команда повинна мати страх. Від конкуренції, будь-чого. Бо без страху не буде куражу. Кожен має відчувати кураж, коли м’яч котиться газоном.

Навіть, якщо гра складається дуже важко, як це сталось із нами в першому таймі. Поки боролись проти самих себе в першій половині, змогли віднайти гру, а вже в другому таймі показали, що команда дійсно додала. На відміну від матчу проти Аяксу, де ті ж самі гравці зіграли дещо гірше.

Важливо було закінчити збори на мажорній ноті. Вітаю пацанів із цими зборами. У нас тепер є база та простір для прогресу. Перепади, звісно, існують, але це нормальне явище за 16 днів підготовки. Десь даєш пік можливостей, десь випадаєш. Новий тренер, нові вимоги, хтось не встигає вхопити й осягнути все одразу. Але це нормально.

Моє особисте переконання — якщо гравець може хоча б один тайм на зборах відіграти добре, то він може грати в футбол.

На відміну від того ж матчу проти Аяксу, Утрехт пресингував персонально. У Аякса були два вінгери, тому це відкривало можливості для наших латералей. Ми добре вивчили тоді суперників, і набагато було легше проти них грати, аніж сьогодні. У першому таймі нам знадобився час для того, аби призвичаїтись. Коли суперники зменшили пресинг, ми почали бачити домінацію нашої команди.

Звичайно, довелось напихати команді під час перерви. Вони зрозуміли мене. Як-то кажуть українською: "Напівшишки не можеш грати в футбол". Але запас можливостей, який гравці зуміли віднайти в собі, мене порадував. Сторонні думки не буду прощати нікому.

Головний підсумок першої частини зборів — добре, що ніхто не травмований. Це дуже важливо. Великий дисбаланс був на початку підготовки. Є футболісти, які грали за збірну, а є футболісти з Маріуполя, які не грали та не тренувались вісім місяців. Це атипова ситуація, та точно не ті збори, які я планував за структурою. Я пізно приїхав до клубу, коли все вже було розплановано.

14 числа почали, хоча треба було на сім днів, мінімум, раніше. 17 днів для набуття оптимальних кондицій недостатньо. Мої методи за таких умов неможливо застосувати. Я попросив хлопців поставитись із розумінням до ситуації. Можемо трохи запізнитись із виходом на пік форми. Можемо почати набирати темп із другого або третього туру", — заявив хорватський фахівець.

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