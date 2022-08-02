Україна

Північномакедонський футболіст приєднається до команди Скрипника.

Албанська Тирана у своєму Інстаграмі оголосила про перехід до Ворскли північномакедонського хавбека Енура Тотре

Раніше про трансфер якого активно ширилися чутки.

"Дякуємо, Енур Тотре. Тирана олошує про перехід гравця Енура Тотре до українського клубу Ворскла Полтава та висловлює вдячність за внесок гравця та його наполегливу роботу. Раді, що у нашій команді був цінний гравець, який знову довів, що Тирана є найкращим трампліном до міжнародного успіху. Клуб, персонал і гравці бажають йому подальших успіхів у кар'єрі" — зазначено у повідомленні клубу зі столиці Албанії.



Відзначимо, Ворскла про перехід Тотре поки не оголошувала, хоча він вже є доконаним фактом.

Раніше з'явилася інформація, що Тирана отримає за 25-річного півзахисника 250 тисяч євро+50 у вигляді бонусів, якщо футболіст успішно заграє у складі "зелено-білих"

Нагадаємо, Ворскла невдовзі зіграє спаринг проти Кривбасу.