Україна

Криворізька команда визначилася із ще двома суперниками на зборах.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про наступних суперників на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

3 серпня команда Юрія Вернидуба зіграє проти полтавської Ворскли, яка вже встигла провести два матчі у кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКу.

6 серпня відбудеться товариська гра проти харківського Металіста.

На третьому та заключному зборі Кривбас вже обіграв Минай (3:1). У неділю, 31 липня, криворіжці зіграють проти аматорського клубу Севлюш, який є дворазовим чемпіоном Закарпатської області.