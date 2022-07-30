Криворізька команда визначилася із ще двома суперниками на зборах.
ФК Кривбас
30 липня 2022, 21:21
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про наступних суперників на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
3 серпня команда Юрія Вернидуба зіграє проти полтавської Ворскли, яка вже встигла провести два матчі у кваліфікації Ліги конференцій проти шведського АІКу.
6 серпня відбудеться товариська гра проти харківського Металіста.
На третьому та заключному зборі Кривбас вже обіграв Минай (3:1). У неділю, 31 липня, криворіжці зіграють проти аматорського клубу Севлюш, який є дворазовим чемпіоном Закарпатської області.