Україна

Футболіст незабаром приєднається до полтавчан.

Полтавська Ворскла домовилась з чинним чемпіоном Албанії Тіраною про трансфер хавбека Ерура Тотре.

Як повідомляє видання Gazetaolle із посиланням на Super Sport, футболіст вже цього тижня приєднається до команди Віктора Скрипника.

Тірана отримає за трансфер свого гравця 250 тисяч євро і ще 50 тисяч бонусом за результатами виступу Тотре.

Очікується, що 25-річний буде заробляти у Ворсклі 180 тисяч євро за сезон плюс бонуси.

Додамо, що Тотре є гравцем збірної Північної Македонії, за яку провів два матчі. У складі Тірани гравець минулого сезону провів 36 поєдинків, у яких забив 5 голів.