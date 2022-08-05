Команда Олега Дулуба продовжує готуватись до старту нового сезону.
ФК Львів
05 серпня 2022, 15:32
Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону і Львів не виняток.
У черговому контрольному матчі Львів зіграє проти тернопільської Ниви, яка виступає у Першій лізі.
Контрольний матч відбудеться у суботу, 6 серпня, на навчально-тренувальній базі Львова у Брюховичах. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Львів переміг Рух у товариському матчі.