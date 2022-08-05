Україна

Команда Олега Дулуба продовжує готуватись до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону і Львів не виняток.

У черговому контрольному матчі Львів зіграє проти тернопільської Ниви, яка виступає у Першій лізі.

Контрольний матч відбудеться у суботу, 6 серпня, на навчально-тренувальній базі Львова у Брюховичах. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Львів переміг Рух у товариському матчі.