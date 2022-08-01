Україна

Ярослав Карабін поділився своїми думками після львівського дербі.

Нападник руху Ярослав Карабін прокоментував поразку своєї команди у львівському дербі проти Львова (0:1).

"Спаринг зі Львовом був дуже хорошим та бойовим. Обидві команди прагнули перемогти, але не пощастило нам. Пропустили один гол та вже не змогли відігратись. У нас було багато моментів, щоб забити, зрівняти рахунок та навіть вийти вперед, але постійно щось не виходило в завершальній стадії.

Перед початком матчу пішов дуже сильний дощ, навіть з градом. Але я не думаю, що це повпливало на результат матчу. Поле було дуже швидке і від цього швидший футбол.

На полі була шалена напруга. Це львівське дербі, тут не може бути інакше. Багато емоцій, все кипить, кожен хоче здобути результат. Думаю, так і має бути.

Я мав кілька моментів, аби відзначитись. Думаю, не вистачило холоднокровності, аби довести ці моменти до забитого голу. Будемо працювати, аби у наступних матчах все було добре", - наводить слова Карабіна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що юнацька команда Руху зіграла проти Аргентини U-20, яку тренує Маскерано.