Нападник висловився після товариського матчу із Металістом.
олексій хобленко, фото кривбас
07 серпня 2022, 18:34
Нападник Кривбасу Олексій Хобленко прокоментував нічию у товариському матчі проти Металіста — 1:1.
"Це збори, будемо награвати зв’язки ще два тижні після вихідних у Кривому Розі. Тому час є, думаю, все буде добре й до чемпіонату підійдемо у оптимальній формі.
Ми дебютанти УПЛ, але у нас грають досвідчені футболісти. Головне, якнайкраще зігратись. Потрібно ще трошки часу. Тільки офіційні матчі будуть показниками. Адже товарняки є товарняки. В матчах чемпіонату будемо почувати себе ще впевненіше.
Збори в Ужгороді? Усій команді тут сподобалось. Ми готові частенько проводити збори в рідній Україні. В Ужгороді все дуже класно. Якщо ще колись нас сюди запросять, то ми з радістю приїдемо", — розповів футболіст.
Раніше гру проти Металіста прокоментував Дмитро Хомченовський.