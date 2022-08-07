Україна

Нападник висловився після товариського матчу із Металістом.

Нападник Кривбасу Олексій Хобленко прокоментував нічию у товариському матчі проти Металіста — 1:1.

"Це збори, будемо награвати зв’язки ще два тижні після вихідних у Кривому Розі. Тому час є, думаю, все буде добре й до чемпіонату підійдемо у оптимальній формі.

Ми дебютанти УПЛ, але у нас грають досвідчені футболісти. Головне, якнайкраще зігратись. Потрібно ще трошки часу. Тільки офіційні матчі будуть показниками. Адже товарняки є товарняки. В матчах чемпіонату будемо почувати себе ще впевненіше.

Збори в Ужгороді? Усій команді тут сподобалось. Ми готові частенько проводити збори в рідній Україні. В Ужгороді все дуже класно. Якщо ще колись нас сюди запросять, то ми з радістю приїдемо", — розповів футболіст.

Раніше гру проти Металіста прокоментував Дмитро Хомченовський.