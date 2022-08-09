Україна

Одеська команда поповнилася легіонером.

Одеський Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вінгером Реальдо Філі.

Деталі угоди з 26-річним албанцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на один сезон.

Філі є вихованцем албанської Аполонії, після чого він виступав на батьківщині за Партизані, Камзу, Шкендербеу та Люфтерарі.

Останні два з половиною роки він виступав у складі румунського Ботошані, де провів 57 матчів, забивши вісім голів та віддавши один асист. Також він виступав за молодіжні збірні Албанії.