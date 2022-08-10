Україна

Тепер між українців розділяє лише один гол.

В рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо за сумою двох матчів здолало Штурм та пройшло далі по турніру.

Атакувальний хавбек столичного клубу Віктор Циганков відзначився забитим голом у матчі-відповіді, та допоміг перевернути гру у додатковий час.

Цей гол став для вінгера 86-м у складі киян, що лише на один гол менше, аніж у Артема Мілевського, який розташувався шостому місці. Відзначимо, що найкращий бомбардир в історії Динамо Київ в історії Незалежної України — Сергій Ребров (163).

На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу-відповіді Динамо проти Штурму.