Україна

Бразильський нападник долучився до складу команди Олександра Кучера.

Незважаючи на триваючу повномасштабну агресію проти України, дніпровський Дніпро-1 продовжує підсилювати склад команди під час поточної літньої трансферної кампанії.

Колектив Олександра Кучера раніше підсилили бразильський голкіпер та аргентинський півзахисник, а цього разу СК оголосив про придбання південноамериканського нападника.

Представник країни "пентакампеонів" Веслі Патрік Брага уклав однорічну угоду з можливістю продовження на більш тривалий термін у майбутньому.

22-річний гравець раніше виступав у складі молодіжної команди до 19 років ізраїльського Маккабі з Нетаньї, після чого повернувся на батьківщину до Санта Круза, звідки пізніше помандрував до Галф Героєс із ОАЕ. Його останнім на сьогоднішній день клубом був Аль-Наср, проти якого Дніпро-1 нещодавно мав змогу грати в спарингу, у якому новачок команди участі не брав.

За 12 матчів у складі Аль-Насра гравець зробив три гольові передачі.

У складі команди Кучера бразилець гратиме під №19.