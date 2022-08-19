Україна

Воротар поспілкувався з прес-службою "гірників".

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував повернення клубу до України.

"Я дуже щасливий, що ми повернулися додому. Тут навіть дихається інакше. Все таке рідне, своє — це дуже надихає. Я хочу, щоб все це закінчилося та ми жили у рідній Україні.

Емоції позитивні. Пробув вихідні з дівчиною. Поїхав до мами, сестри, бабусі. Вихідний був з рідними. Кудись сходити можна потім, у вільну годину. Повернулись у Київ, як ніби-то не було війни. Але розумієш, що все дуже серйозно.

Перше тренування в Україні було втягуючим. Почали підготовку до чемпіонату. Буде важлива гра, тому потрібно підготуватись на максимум та почати з перемоги. День за днем будемо готуватися до матчу.

Цілі та завдання? У Шахтарі не потрібно щось оголошувати. Гравці та тренери можуть змінюватись, а в Шахтаря завдання — перемагати. Будемо демонструвати найкращі якості та здобувати перемоги", — сказав Трубін.

Нагадаємо, що у першому турі сезону-2021/22 донецький Шахтар зіграє проти Металіста 1925 24 серпня о 15:00.