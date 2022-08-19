Україна

Олександр Гладкий продовжить кар'єру в одеському клубі.

Український нападник Олександр Гладкий став гравцем одеського Чорноморця, повідомляє пресслужба клубу. Деталі угоди між гравцем та клубом не повідомляються.

Останнім клубом Олександра Була Зоря, за яку він виступав із 2020 року. Нагадаємо, раніше Гладкий грав у Чорноморці. За одеський клуб форвард провів 9 матчів, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі.

Також Гладкий захищав кольори ФК Харків, Шахтаря, Карпат, Дніпра, Адана Демірспора, Різеспора, Динамо та Металіста.