Україна

Схоже, спроба створення єдиного пулу вкотре зірвана.

Журналіст Ігор Циганик у програмі "Цыганик LIVE" повідомив, що створення телепулу під загрозою зриву.

"Наскільки розумію, телепула не буде. Чотири клуби — Динамо, Дніпро-1, Зоря та Металіст — виявили бажання показувати свої поєдинки на загальнонаціональному каналі та прийняли пропозицію 1+1.

Факт є фактом. Щодо Руху, то вони свої матчі планують показувати на власному YouTube-каналі. Тобто одразу п'ять клубів не готові співпрацювати із Сетантою і реалізовуватимуть свої домашні телеправа так, як вважають за потрібне.

Я читав про штрафні санкції від Сетанти, але не вірю, що зніматимуть очки чи понижуватимуть у статусі. Під час війни добре, що взагалі є футбол", – сказав Циганик.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що Setanta Sports стала транслятором УПЛ.