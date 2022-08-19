Схоже, спроба створення єдиного пулу вкотре зірвана.
Ігор Суркіс
19 серпня 2022, 19:30
Журналіст Ігор Циганик у програмі "Цыганик LIVE" повідомив, що створення телепулу під загрозою зриву.
"Наскільки розумію, телепула не буде. Чотири клуби — Динамо, Дніпро-1, Зоря та Металіст — виявили бажання показувати свої поєдинки на загальнонаціональному каналі та прийняли пропозицію 1+1.
Факт є фактом. Щодо Руху, то вони свої матчі планують показувати на власному YouTube-каналі. Тобто одразу п'ять клубів не готові співпрацювати із Сетантою і реалізовуватимуть свої домашні телеправа так, як вважають за потрібне.
Я читав про штрафні санкції від Сетанти, але не вірю, що зніматимуть очки чи понижуватимуть у статусі. Під час війни добре, що взагалі є футбол", – сказав Циганик.
Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що Setanta Sports стала транслятором УПЛ.