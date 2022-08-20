Україна

Війна внесла корективи у філософію клубу.

Шахтар оголосив заявку на сезон елітного дивізіону чемпіонату України, що наближається. До списку гравців потрапило 25 прізвищ.

Цікавим фактом стало те, що вперше з 2002 року у заявці "гірників" на чемпіонат не виявилося бразильців.

У списку гравців знайшлося місце лише двом легіонерам — Ласіні Траоре (Буркіна-Фасо) та Невену Джурасеку (Хорватія).

Проте у прес-службі "гірників" зазначили, що до остаточної заявки можуть бути внесені зміни включно до 31 серпня.

Нагадаємо, що раніше Шахтар завершив закордонні збори та повернувся до України.