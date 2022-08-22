Україна

Найближчий сезон обіцяє бути важким, але дуже цікавим

Продовжуємо наш серіал-анонс кожного клубу УПЛ перед стартом чергового сезону. Першу частину ви можете прочитати тут:

Останній герой, частина I. Із чим кожна з команд УПЛ підійшла до старту сезону

Оскільки з моменту останнього офіційного матчу УПЛ пройшли два трансферні вікна та одне повномасштабне вторгнення, окремо акцентуватимемо увагу ми на кадрових втратах.

Що означають скорочення: вр – воротар, пз – правий захисник, лз – лівий захисник, цз – центральний захисник, цпз – центральний півзахисник, ппз – правий півзахисник, лпз – лівий півзахисник, опз – опорний півзахисник, апз – атакуючий півзахисник, правий нападник, лнп – лівий нападаючий, цнп – центральний нападник, ва – вільний агент, па – повернення оренди, зк – завершив кар'єру.

Чорноморець

Найважливіші втрати: Валерій Дубко (1-й за зіграним часом минулого сезону – цз, Ворскла, па), Артур Авагімян (3-й – Олександрія, 150 тисяч), Микола Михайленко (4-й – Зоря), Гіоргі Цитаїшвілі (6- й – пнп, Динамо, па), Денис Кузик (7-й – лз, Динамо, па), Владислав Ванат (8-й – цнп, Динамо, па), Євген Ісаєнко (9-й – цнп, Колос, па), Мохаммед Кадірі (10-й – опз, Динамо, па), Євген Смирний (12-й – цпз, Колос, па)

І ще багато гравців динамівської молодіжки, які не проходили в основу і в Одесі.

Прийшли: Дмитро Непогодов (вр, Тобол), Олександр Гладкий (цнп, Зоря), Євген Селін (лз, Зоря), Іван Литвиненко (опз, Рух), Віталій Єрмаков (цз, Металіст 1925), Владислав Наумець (лпз, Мінай), Сергій Петько (цпз, Верес), Володимир Салюк (цз, Балкани), Реальдо Філі (лнп, Ботошані), Родіон Плакса (пнп, Маріуполь), Максим Войциховський (Волинь), Ілля Гадзюк (цпз, Динамо U-19), Максим Єрмоленко (цнп, Краматорськ), Сергій Суханов (пз, Оболонь), Манджрекар Джеймс (цз, Вельє), Артем Дудік (пнп, ва)

Чорноморець виступив як український Ноттінгем Форест – легендарна у минулому команда, яка у спробах повернути колишню велич зібрала нову команду. 16 нових гравців! При цьому ресурсу команди вистачило, щоб підписувати гравців навіть з-за кордону. Складно зрозуміти людей, які в такій ситуації їдуть з Данії до України, але Манджрекар Джеймс ще до Вельє виступав за мідт', низку угорських клубів, а до 2020-го грав і за збірну Канади. При цьому він і близько не старий: йому лише два тижні тому виповнилося 29.

До речі, з-за кордону повернувся і Наумець. Нехай на початку 2022-го він підписав контракт з Мінаєм і переходив уже з нього, але абсолютно всі матчі у професійній кар'єрі він відіграв за грецький ПАС Янніна. Цим і обумовлений фірмовий гумор одеситів:

Насамперед просто приємно, що клуб позбувся тягаря фарм-клубу Динамо – такій легендарній команді не з руки бути кадровим придатком будь-кого. Приємно, що ми ще побачимо на українських полях Селіна та Гладкого (Олександру майже кожен гол допоможе підніматися в рейтингу найкращих бомбардирів в історії УПЛ), а без натовпу динамівської молоді одеситам просто потрібно було посилюватися так масштабно. Багато гравців-ноунеймів, можна причепитися до віку багатьох новачків, але, загалом, зрозуміло, що навіть мови про боротьбу за виживання з таким посиленням не йде.

Прогноз: 8 місце.

ФК Львів

Найважливіші втрати: Володимир Якимець (1-й за зіграним часом минулого сезону – лз, Кривбас), Сергій Политило (3-й – цпз, Чорноморець), Олександр Романчук (5-й – цз, Дебрецен), Іван Брікнер (6-й – цпз, Альянс), Олексій Довгий (7-й – опз, Рух), Енес Махмутович (10-й – цз, ЦСКА Софія), Фране Чір'як (11-й – цпз, Локомотив Софія)

Прийшли: Михайло Шишка (опз, Інгулець), Максим Хімчак (пнп, Вовчанськ), Артем Вовкун (цз, ва)

Всі знають, що оцінки вартості гравців Transfermarkt умовні, не враховують багатьох деталей і не прямо корелюють із силою команди. Але останнє місце Львова у таблиці УПЛ, по-перше, впевнене (з відставанням майже 15% від передостаннього), а по-друге, клуб за фактом втратив команду. Гравці виїжджали до чемпіонатів Болгарії та Угорщини, навіть до першої ліги України – а на їх місце здебільшого з них не прийшов взагалі ніхто.

Зараз у Львова навіть кількісно дуже короткий склад (16 осіб), і не дуже зрозуміло, як Олег Дулуб збиратиме з гравців, що залишилися, ліпити команду. Ставка на молодь? Вона ніколи не була гордістю цього клубу: Львів брав селекцією, підписанням класних гравців. Але взагалі... Карпати вже в першій лізі й посилилися значно сильніше, Рух вже офіційно називається львівським – тож, напевно, третій клуб у вищій лізі місту просто не дуже потрібен.

Прогноз: 15-16 місце.

Рух (Львів)

Найважливіша втрата: Ярослав Мартинюк (5-й за зіграним часом минулого сезону – цпз, Металіст 1925)

Прийшли: Олексій Довгий (опз, Львів), Таллес (апз, КуПС, па), Олег Веремієнко (цз, Поділля, па)

Григорій Козловський – ще один власник, який за масштабом медійності у рази перевершує власний футбольний клуб. Він може скільки завгодно підривати інфопростір з приводу телепулу, але сам його клуб надає перевагу кадровій еволюції, а не революції. Дубль Руху настільки сильний, що бореться за чемпіонство з Шахтарем та Динамо, школу Руху навперебій розхвалюють усі українські лідери думок – і команда загалом випереджає багатьох суперників уже тим, що не регресує.

Заради справедливості, у Руху багато тримається на ветеранах. Юрію Паньківу 37 років, Валерію Федорчуку 33, Максиму Білому 32 – від них важко очікувати прогресу. Але якщо згадати, якими швидкостями балувала нас УПЛ навіть у довоєнний час, то й цю проблему можна вважати надуманою. Останній повноцінний сезон Рух закінчив на 10 місці? З Леонідом Кучуком він має бути ще вище.

Прогноз: 9 місце.

Металіст 1925

Найважливіші втрати: Віталій Єрмаков (5-й за зіграним часом у минулому сезоні – цз, Чорноморець), Артур Западня (7-й – лз, Мактаарал), Сергій Ченбай (8-й – лз, Інгулець), Марлісон (9-й – цнп, Фігейренсе, па), Євген Протасов (11-й – ппз, Судува), Юрій Батюшин (12-й – цпз, Діла), Фабіньо (13-й – цпз, Понте Прета).

Прийшли: Ярослав Мартинюк (цпз, Рух), Ігор Курило (цз, Агробізнес), Олег Мозиль (вр, Агробізнес), Михайло Рудавський (лз, Вовчанськ), Вендел (цпз, Вовчанськ), Костянтин Бичек (лнп, Нива Тернопіль), Андрій Чирук (цнп, ва), Артем Дудік (пнп, ва)

Навіть не знаєш, співчувати чи ні команді Кривенцова. З одного боку, клуб і в останні місяці перед війною був слабким, а за міжсезоння став ще слабшим. З іншого боку, все говорило про те, що з виходом Металіста Олександра Ярославського до УПЛ вiк “1925” завершився, що він не потрібен Харкову. Став стан нового Металіста залишає надію не такому новому (старим його теж не назвеш): якась професійна команда в Харкові все ж таки повинна бути.

Так чи інакше, команда, яка програла 7 останніх офіційних матчів із загальним рахунком 4:20 (Металіст 1925 жахливо закінчував 2021-й рік і тримався в таблиці впевнено лише за рахунок гарного старту), у міжсезоння стала ще слабшою. Навіть Марлісон, до речі, залишив Металіст не через жахіття війни: Фігейренсе тут же відправив його в оренду до Ворскли. Без багатьох важливих гравців доводиться вірити у тих, хто без форс-мажору навряд чи в принципі отримав би роботу у вищій лізі. 21-річний Андрій Чирук, наприклад, ніколи не грав за професійну команду: більше року тому він випустився із дубля Шахтаря і з того часу був без роботи.

Надія на тренерські таланти Кривенцова та молодь. Але сезон буде складним і для цієї харківської команди.

Прогноз: 13-14 місце.

Верес

Найважливіші втрати: Ігор Солдат (2-й за зіграним часом минулого сезону – пз, ЛНЗ Черкаси), Роман Гончаренко (3-й – цз, Колос), Дмитро Немчанінов (5-й – лз, Перемога), Сергій Панасенко (8 -й – цпз, Металіст), Сергій Петько (11-й – опз, Чорноморець), Микита Полулях (12-й – цпз, ЛНЗ Черкаси), Дмитро Гегедош (14-й – цнп, Перемога), Дмитро Поворознюк (цнп, зк)

Прийшли: Станіслав Шарай (цз, Альянс), Владислав Шарай (лнп, Альянс), Василь Курко (цз, Лівий Берег), Олександр Лебеденко (цпз, Альянс), Микола Гайдучик (цнп, ФК Ужгород), Арсеній Коркодим (вр, Волинь), Семен Вовченко (цз, Нива Тернопіль), Роман Гагун (пз, ва), Микола Красний (лз, ва)

Ех, як же Вересу без Дмитра Поворознюка! Підписання форварда-відеоблогера дозволило Вересу спочатку виграти першу лігу, а потім дуже впевнено в ній закріпитися. Звісно, ​​Дмитро виконував скоріше роль талісмана команди, але перший сезон без нього обіцяє бути дуже складним.

Рівненчанам у будь-якому випадку довелося б важко: для таких оборонних команд визначальним зазвичай стає другий сезон в еліті, коли до їхнього стилю гри звикають. Але у зв'язку з війною довелося попрощатися з низкою важливих гравців і підсилюватись... навіть не просто гравцями нижчих ліг. Усі клуби, з яких прийшли новачки, за винятком тернопільської Ниви, взяли паузу з професійним футболом – тобто Верес підписував по суті безробітних гравців.

Зате тепер у Вересі буде одразу дві пари близнюків! Брати Пасичі нікуди з Рівного не поділися, а з Липової Долини до них приїхали брати Шараї. Сподіватимемося хоча б у окремому матчі побачити на полі всіх чотирьох: це буде унікальний випадок навіть для світового футболу.

Прогноз: 11-12 місце.

P.S. Микола Красний народився на Івано-Франківщині і жодного відношення до країн-агресорів не має.