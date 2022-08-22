Україна

Загалом у заявку внесли 24 футболістів.

Минай оголосив заявку на сезон-2022/23. В групі з 24 футболістів 11 новачків.

СПИСОК А

Воротарі: Олександр Бандура, Герман Пеньков.

Захисники: Ігор Гончар, Олег Горін, Тарас Дмитрук, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Іван Трубочкін, Богдан Чуєв.

Півзахисники: Антон Байдал, Вадим Вітенчук, Назарій Воробчак, Ловро Грайфонер, Дмитро Касімов, Руслан Паламар, Валерій Рогозинський, Єгор Твердохліб, Олексій Хахльов.

Нападники: Олег Вишневський.

Зазначимо, що в заявці не виявилося Євгена Селезньова, який минулого сезону провів 16 матчів в УПЛ і відзначився голом і результативною передачею.

СПИСОК Б

Воротар: Олександр Кемкін.

Півзахисник: Ельдар Кулієв.

Нападники: Данило Голуб, Данило Колесник.

Перший матч підопічні Володимира Шарана проведуть 29 серпня на виїзді проти Олександрії. Нагадаємо, що гру першого туру було перенесено за проханням ФК Львів.