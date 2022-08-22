Загалом у заявку внесли 24 футболістів.
ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ, ФК МИНАЙ
22 серпня 2022, 14:59
Минай оголосив заявку на сезон-2022/23. В групі з 24 футболістів 11 новачків.
СПИСОК А
Воротарі: Олександр Бандура, Герман Пеньков.
Захисники: Ігор Гончар, Олег Горін, Тарас Дмитрук, Юрій Кравчук, Дмитро Нємчанінов, Іван Трубочкін, Богдан Чуєв.
Півзахисники: Антон Байдал, Вадим Вітенчук, Назарій Воробчак, Ловро Грайфонер, Дмитро Касімов, Руслан Паламар, Валерій Рогозинський, Єгор Твердохліб, Олексій Хахльов.
Нападники: Олег Вишневський.
Зазначимо, що в заявці не виявилося Євгена Селезньова, який минулого сезону провів 16 матчів в УПЛ і відзначився голом і результативною передачею.
СПИСОК Б
Воротар: Олександр Кемкін.
Півзахисник: Ельдар Кулієв.
Нападники: Данило Голуб, Данило Колесник.
Перший матч підопічні Володимира Шарана проведуть 29 серпня на виїзді проти Олександрії. Нагадаємо, що гру першого туру було перенесено за проханням ФК Львів.