Україна

Хорватський функціонер висловився напередодні поновлення чемпіонату України.

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів про невелику тривогу перед початком сезону, комплектацію складу, а також про окремих гравців "гірників".

"По-перше, я дуже радий відновленню чемпіонату України, але з іншого боку — дуже насторожений. Ситуація в Україні незрозуміла.

Цим ми покажемо всім людям, що ми такі самі, як і вони. Ми маємо багато фанатів, які зараз борються за Україну. Можна сказати, ми всі живемо заради моменту, коли Шахтар заб'є перший гол. Ці люди заслуговують бути щасливими. Вони борються за себе, за своїх дітей та свою свободу.

Для нас війна розпочалася у 2014 році. Ми втратили наш стадіон, наш Донецьк та наших фанатів. Ми грали у Львові, Харкові. Шахтар – команда, яка пройшла дві війни. Ми досі тут тренуємося. Наші гравці тренуються, незважаючи ні на що. Футболісти можуть забувати на годину-дві про цю ситуацію і грати у футбол.

Звичайно, гравці бояться повертатися до України, але ви повинні розуміти, що вони повертаються додому. Не можна купити це почуття. Це щось неймовірне — ти чекаєш на цей момент.

Через відхід легіонерів у нас змінилося все. Лассіна Траоре – єдиний, хто показав професіоналізм і повернувся з нами до Київа (насправді, форвард не приїхав до Київа – прим. ред). Він сказав, що його історія із Шахтарем не закінчена. Чути таке від нього просто неймовірно.

Усі знають, що ми завжди змішували склад – у нас був сплав бразильців та українців. Ми втратили легіонерів. Ми будуємо нову команду. Українські футболісти можуть швидко перетворитися на бразильських. Вони будуть робити помилки, але це не проблема – ми готові до цього.

Зубков? Коли ми подзвонили йому вперше, він узяв слухавку за п'ять секунд. Він одразу сказав, що хоче повернутися додому та допомогти рідному клубу та своїй країні. Це те, що ми реально поважаємо. Зубков – чудовий гравець, він буде лідером цієї команди. Раді, що він поважає наш клуб та країну. Це приклад для кожного футболіста – як треба боротися за свій клуб та свою країну.

Матч з Ромою? Ви не можете уявити почуття гравців. Вони два тижні були у Києві, місто бомбили щодня, а потім вони потрапляють на переповнений Стадіо Олімпіко. Це добрий досвід. Прекрасно бути частиною цього. Це була чудова гра. Ми заробили багато грошей, які передали людям, які лишилися без дому.

Шахтар — команда, яка любить перемагати, але ми припустилися багатьох помилок у тій грі. Крок за кроком ми будуємо нову команду. Таланту мало, ти маєш показувати характер, бути сильним психологічним. Після цієї гри був відмінний післясмак. Це був чудовий досвід для гравців та тренерського штабу. Деякі не грали у таких матчах за все своє життя.

Не важливо скільки років і якої національності наші новачки. Ти маєш впустити Шахтар у себе. Наші гравці мають повну підтримку від тренерського штабу, менеджерів та керівництва. Гравці мають бути готові прямо зараз взяти відповідальність у свої руки.

Звернення до України та Росії? Не хочу нічого говорити у бік Росії, я не знаю хто це. Українцям хочу сказати, що ми маємо робити одну роботу і допомагати один одному. Росія? Для мене ця країна мертва", — сказав Срна BBC.

Нагадаємо, що у заявці Шахтаря на чемпіонат немає бразильців уперше з 2002 року — тобто в останнє таке було 20 років назад.