Україна

Сергій Кузьменко має амбітні плани на прийдешній чемпіонат.

Президент Олександрії Сергій Кузьменко прокоментував початок чемпіонату України, а також задекларував доволі амбітні цілі своєї команди.

"Ворог не припиняє атакувати нашу країну та погрожувати нам. Але сподіваюся, що завтра, попри все, відновиться наше спортивне життя. Наша команда з невеликого міста України, проте має великі амбіції. В історії футбольного клубу Олександрія було багато яскравих моментів. І я хочу, щоб у прийдешньому чемпіонаті ми змогли їх повторити та знову пережити ті незабутні емоції. Сьогоднішній склад команди здатний розв'язувати найамбітніші задачі. Тож у цьому чемпіонаті ми будемо боротися за медалі.

Зараз перед усіма нами стоять великі виклики. Але я як українець вірю в Збройні сили України, вірю в себе, вірю в нашу команду, в кожного з вас. І я хочу, щоб ви вірили в наші Збройні сили, в себе та нашу команду!" — передає слова Кузьменка офіційний сайт клубу.

В першому турі Олександрія не зіграє через перенесення поєдинку з Дніпром-1. Старт нового чемпіонату розпочнеться для "аграріїв" 29 серпня матчем проти Миная.