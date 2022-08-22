У донецькому клубі готують заміну Тарасу Степаненку.
Борис Крушинський
22 серпня 2022, 17:55
Центральний захисник Львова Борис Крушинський може перейти до Шахтаря. Про це повідомляє Віктор Вацко у програмі Вацко on air.
"У Львові кажуть, що Шахтар зробив офіційну пропозицію ФК Львову щодо придбання 20-річного гравця Бориса Крушинського", — сказав Вацко.
Високий центральний захисник є номінально оборонцем, але може зіграти на позиції опорного півзахисника. Нагадаємо, що на цій позиції у Шахтарі грає Тарас Степаненко.
Минулого сезону Крушинський відіграв 15 матчів в УПЛ та заробив 1 жовту картку.