Україна

У донецькому клубі готують заміну Тарасу Степаненку.

Центральний захисник Львова Борис Крушинський може перейти до Шахтаря. Про це повідомляє Віктор Вацко у програмі Вацко on air.

"У Львові кажуть, що Шахтар зробив офіційну пропозицію ФК Львову щодо придбання 20-річного гравця Бориса Крушинського", — сказав Вацко.

Високий центральний захисник є номінально оборонцем, але може зіграти на позиції опорного півзахисника. Нагадаємо, що на цій позиції у Шахтарі грає Тарас Степаненко.

Минулого сезону Крушинський відіграв 15 матчів в УПЛ та заробив 1 жовту картку.