Україна

Настала черга грандів.

Ми закінчуємо наш серіал-анонс, присвячений сезону УПЛ, що стартує. В останній серії – команди, які мають розіграти комплекти медалей.

Оскільки з моменту останнього офіційного матчу УПЛ пройшли два трансферні вікна та одне повномасштабне вторгнення, окремо акцентуватимемо увагу ми на кадрових втратах. Якщо сума не вказується, то це означає, що гравець прийшов безкоштовно.

Що означають скорочення: вр – воротар, пз – правий захисник, лз – лівий захисник, цз – центральний захисник, цпз – центральний півзахисник, ппз – правий півзахисник, лпз – лівий півзахисник, опз – опорний півзахисник, апз – атакуючий півзахисник, правий нападник, лнп – лівий нападаючий, цнп – центральний нападаючий, ва – вільний агент, па – повернення аренди.

Попередні частини:

Металіст, Кривбас, Мінай, Інгулець

Чорноморець, Львів, Металіст 1925, Рух, Верес

Колос, Олександрія, Ворскла, Зоря

Дніпро-1

Найважливіші втрати: Владислав Дубінчак (3-й за зіграним часом минулого сезону – лз, Динамо, ва), Невен Джурасек (4-й – опз, Динамо Загреб, ва), Валентин Кожокару (5-й – вр, Левен, 400 тисяч євро), Микита Кравченко (7-й – пз, Динамо, ва), Данило Ігнатенко (8-й – опз, Шахтар, ва), Франсіско ді Франко (10-й – апз, Атлетико Тукуман, ар), Нельсон Монте (12-й — цз, Чавес, ар)

Єгор Ярмолюк не встиг стати основним гравцем команди, але його продаж у Брентфорд приніс клубу півтора мільйона євро.

Придбання: Макс Валеф (вр, Форталеза), Артем Громов (цнп, Зоря), Веслі Брага (лнп, Аль-Наср), Еміліано Пуерта (пз, Волос НПС), Домінго Бланко (цпз, Індепендьєнте), Володимир Танчик (пз, Металіст), Сергій Горбунов (лз, Металіст), Руслан Бабенко (цз, Металіст), Владислав Рибак (вр, Металіст), Едуард Сарапій (опз, Металіст)

І, звісно, ​​Євген Красніков. Його перехід до дніпрян демонструє, що в українському футболі може статися абсолютно все: за емоційністю протистояння такий перебіг затьмарює навіть київське призначення Луческу. Селекціонер, який роботами у Харкові заслужив порівняння з царем Мідасом, не просто перейшов у Дніпро-1, а й переманив за собою тренера та п'ятьох гравців.

При цьому Красніков навіть не приховує, що трансферна робота ще у розпалі: відразу після поразки від АЕЛ він дав інтерв'ю і абсолютно спокійно визнавав, що команда зараз тільки будується. Дніпро-1 може скільки завгодно впевнено почуватися у фінансовому плані, але команду через війну він теж втратив. Легіонери поїхали, а кількох українців висмикнули Динамо із Шахтарем. Якщо вже клуб зібрався на рівних змагатися з грандами, нехай не сподівається на допомогу від них!

Велике питання, чи зможе Красніков бути успішним у тандемі без Ярославського. Лише величезний авторитет захищає його від критики за перші селекційні ходи у Дніпрі-1. Професійний запасний Макс Валеф, який зіграв 10 матчів за 8 років – це трансфер більше у стилі умовного ФК Львів, ніж червоніковського Металіста.

Багато залежатиме від лідерів, що залишилися: Довбика, Піхальонка, Сватка. Але взагалі, якщо на початку літа Дніпро-1 здавався фаворитом на щонайменше друге місце, то за час Шахтар провернув достатню кількість топ-трансферів, щоб повернутися в позицію перед ним. Крім того, пам'ятаймо, що Олександр Кучер тільки сьогодні проведе перший матч на рівні вищої ліги – це найнедосвідченіший тренер УПЛ прямо зараз.

Прогноз: 3 місце.

Динамо

Найважливіші втрати: Віталій Миколенко (5-й за зіграним часом минулого сезону – лз, Евертон, 23.5 млн євро), Карлос де Пена (12-й – лнп, Інтернасьональ), Беньямін Вербич (16-й – лнп, Панатінаїкос)

Придбання: Владислав Дубінчак (лз, Дніпро, ва), Микита Кравченко (пз, Дніпро, ва), Володимир Костевич (лз, Рух, ва), Костянтин Вівчаренко (лз, Динамо U-19), Максим Дьячук (лз, Динамо U -19), Володимир Бражко (ЛЗ, Динамо U-19)

Жарт, що братам Суркісам дехто з партії “Опозиційна платформа – за життя” підказав, що краще на легіонерів не розраховувати, звучить грубо, але саме в контексті “Динамо” дуже правдоподібно. Кияни: а) дуже вчасно продали Миколенка за восьмизначну суму в євро – вже влітку за Віталія стільки не заплатив би навіть Евертон; б) ще вчасно почали розкривати молодь, зробивши нормою ситуацію, коли в основі клубу виходять 9-10 українців. Ну а Кендзьора вчасно одружився з українкою – сам Луческу нещодавно визнав, що Томаш не залишив Динамо саме з цієї причини.

Втрату Миколенка клуб спробував компенсувати трьома гравцями: Дубінчаком, Костевичем та Вівчаренком. Поки що більше грає Дубінчак, але боротьба за це місце в основі ще, звичайно, і близько не закінчена (Вівчаренко просто чудово виходив на заміну в єврокубках). Вербич і де Пена, звісно, ​​були важливими гравцями, але останнім часом вони конкурували за одну позицію – на лівому фланзі.

Якщо порівнювати “проблеми” Динамо з проблемами будь-якої іншої команди УПЛ, то приходиш до висновку, що проблем у команди Луческу просто немає. Так, не завадив би більш класний форвард (а кому він не потрібен?), так, на лівому фланзі просяде якість (навіть якщо підпишуть Кабаєва), але склад із півтора десятка досвідчених гравців, які знають, як вигравати трофеї, уже давно зіграний і показав, що все ще гаразд, навіть на європейському рівні.

Будь-який результат, крім чемпіонства, буде не просто невдачею, а справжнісінькою ганьбою.

Прогноз: 1 місце.

Шахтар

Найважливіші втрати: Додо (1-й за зіграним часом минулого сезону – лз, Фіорентина, 14.5 млн євро), Майкон (5-й – цпз, Корінтіанс, ар), Тете (6-й – пнп, Ліон, ар), Марлон (7-й – цз, Монца, ар), Маркос Антоніо (8-й – цпз, Лаціо, 7,5 млн євро), Манор Соломон (9-й – лнп, Фулхем, ар), Марлос (10-й – пнп, Атлетіко Паранаенсе, ва), Алан Патрік (11-й – цпз, Інтернасьональ, 2 млн євро), Ісмаїлі (12-й – лз, Лілль, ва), Педріньо (13-й – пнп, Атлетико Паранаенсе, ар)

І, звичайно, не можна не відзначити Давида Нереса, який не зіграв за Шахтар жодної хвилини, але за якого Бенфіка заплатила 15,3 млн євро.

Придбання: Олександр Зубков (пнп, Ференцварош, 2 млн євро), Іван Петряк (лнп, Фехервар, 1.5 млн євро), Невен Джурасек (опз, Динамо Загреб, 0.8 млн євро), Андрій Тотовицький (апз, Колос, 0.5 млн євро) , Богдан Михайличенко (лз, Андерлехт, ар), Лукас Тейлор (пз, ПАОК, ар), Дмитро Криськів (цпз, Шахтар-2), Максим Чех (опз, Шахтар-2), Дмитро Топалов (лнп, Шахтар-2)

Так, якщо влітку здавалося, що сам проект Шахтаря зайшов у глухий кут, і тепер він є сумішшю Маріуполя (останньої команди УПЛ на момент повномасштабного вторгнення) і українських гравців, що залишилися (багато з яких давно пройшли свій пік), то липень і початок серпня показали, що Шахтар рано списувати з рахунків. Зубков, Петряк, Тотовицький – топ-трансфери за мірками нинішньої УПЛ, а історія з Джурасеком наголосила, хто залишається царем гори. Навіть досвід виступів у Дніпрі-1 не мотивував Невена залишитись у старій команді – і навіть війна не демотивувала переходити до Шахтаря.

Рівень команд у Йовічевіча та Луческу можна порівняти вже зараз. Неспівставний досвід – і я зараз не про цифри у паспорті. Йовічевіч взагалі не має успішного досвіду боротьби за трофеї: короткий відрізок у загребському Динамо закінчився провалом, а крім нього, хорват працював і близько не в тих командах, від яких чекають на перемогу в кожному матчі. Ну і, звичайно, на старті чемпіонату сильно не вистачатиме зіграності – це теж має позначитися.

Прогноз: 2 місце.