Україна

Переходимо до команд, які останніми роками грали в єврокубках.

Наш серіал-анонс для кожного представника УПЛ продовжується. На черзі третя частина, а перші дві ви можете побачити за посиланнями:

Частина I

Частина II

Колос

Найважливіші втрати : В'ячеслав Чурко (2-й за зіграним часом у минулому сезоні – пнп, Зоря), Кирило Петров (5-й – цз, Корона), Олександр Павловець (8-й – цз, Ростов, па), Ніка Січинава (11-й – цнп, КуПС), Матія Ром (12-й – пз, Шибеник)

Прийшли: Роман Гончаренко (цз, Верес), Сергій Болбат (пз , Шахтар), Євген Задоя (опз , Аксу), Кирило Попов (цнп , Динамо U-19 , ар), Євген Смирний (цпз, Динамо, ар), Владислав Ємець (лз , Зоря)

Олександр Чорноморець все ще у Колосі, найлогічніший трансфер в історії УПЛ все ніяк не станеться. Але, якщо серйозно, зараз важливіше за всіх лідерів Колоса, що пішли, один-єдиний Андрій Тотовицький . Гравець, якого підписали в Десні в зимове трансферне вікно, не зіграв за Колос жодного офіційного матчу, але був викуплений Шахтарем за 500 тисяч євро після відходу всіх бразильців.

Ймовірно, це допомогло зберегти значну частину складу. З тих, хто поїхали, деяких неможливо було утримати за бажання – та й не факт, що воно, бажання, було. Болбат – за мірками УПЛ топове посилення, Гончаренко – щонайменше непогане, і черговий сезон Колос може починати з упевненістю у завтрашньому дні. Щоправда, під питанням персона тренера: Ярослав Вишняк став виконувати обов'язки головного тренера лише у листопаді 2021 року, провів лише 6 матчів на такому високому рівні і зараз, за великим рахунком, загадка як тренер. Що ж, цей сезон буде для нього бойовим хрещенням.

До речі про збереження складу. В основі Колосу до останніх днів війни виходили двоє громадян Білорусі – і якщо Олександр Павловець спочатку був лише в оренді і просто повернувся до Ростова, то Микола Золотов досі в Ковалівці і брав участь у передсезонній підготовці. Невже Колос наважиться входити у сезон із представником країни-агресора?

Прогноз: 10 місце.

Олександрія

Найважливіші втрати: Іван Калюжний (6-й за зіграним часом у минулому сезоні – цпз, Керала Бластерс, ар), Каспарс Дубра (7-й – цз, Рига), Кирило Ковалець (9-й – апз, ва), Клаудіо Спінеллі (10-й – цнп, Ланус), Володимир Одарюк (12-й – пнп, Інгулець)

Придбання: Владислав Калитвинцев (Десна, ппз), Андрій Цуріков (Металіст, лз), Олександр Мартинюк (лз , Волинь), Данiл Скорко (пз, Зоря), Богдан Кобзар (цнп, Волинь), Артем Шулянський (Динамо), Максим Дячук (цз, Динамо, ар), Вікентій Волошин (апз, Динамо, ар), Георгій Єрмаков (вр, Шахтар)

Список втрат Олександрії не катастрофічний, але посилення, крім Калитвинцева, просто нема. Трансфер Цурікова – це викуп контракту гравця, який і раніше грав за клуб, інші – швидше за придбання для юніорського футболу (навіть Зоря віддала лише 20-річного гравця з мінімумом матчів у профі-футболі). Той факт, що президент ФК Олександрія – ще й мер однойменного міста, мав перевагу лише до війни. Зараз у будь-якого мера українського міста, навіть у кіровоградській провінції, приблизно мільйон важливіших справ, ніж професійний футбол.

Але тут слід зазначити, що якщо нинішній тренер Колоса ще не виявив себе, то тренер Олександрії видав чудовий сезон-2021/22. Юрій Гура показав, що його давні успіхи в УкрАгроКомі – не випадковість, і гідно продовжив справу, яку робив Володимир Шаран. Нічого страшного з Олександрією не станеться: гравці рівня Калитвинцева, Рибалки, Цурікова, Бондаренка утримають команду у верхній половині таблиці

Прогноз: 7 місце.

Ворскла

Найважливіші втрати: Ібрахім Кане (3-й за зіграним часом минулого сезону – лпз, Циндао Чжуннен ), Йонас Тамм (4-й – цз , ФКСБ), Олів'є Тілль (6-й – апз , Еюпспор ), Наджиб Якубу (10-й – лпз, Ільвес, ар), Рангель (12-й – цнп, Рига), Вінсент Тілль (апз, АІК, ар)

Придбання: Еннур Тотре (цпз, Тирана, 250 тисяч євро), Денис Олійник (лнп , СІК), Юрій Козиренко (апз , Іслоч ), Габріель Назаріо (цпз, Фігейренсе U-20), Феліпе (пз, Новорізонтіно), Марлісон (цнп, Фігейренсе), Андрій Кравчук (цпз, ва)

Олійник повертається до України! Учасник одного з найдорожчих трансферів в історії між українськими клубами (колись Дніпро заплатив за нього Металісту 7 мільйонів євро) награвся у фінському Сейняйокі. Подивимося, що з цього буде: все ж таки історія історією, але останні спроби Олійника в Україні закінчилися невдачами в першолігових Десні та Геліосі.

Але сам факт, що людина погодилася переїхати з найспокійнішої країни Європи до найнеспокійнішої, демонструє, що у нинішній УПЛ Ворскла виконує роль оази. Весь український кістяк вдалося зберегти, Юрія Максимова на посаді тренера замінив Віктор Скрипник, а частину втрат клуб чесно спробував компенсувати. Більше того, за одного з них, Тотре , Ворскла зуміла навіть заплатити гроші, що для переважної більшості представників УПЛ річ просто необговорювана.

Відповідно, легко повірити і у хороший сезон полтавського клубу. Війна, звичайно, вдарила по Ворсклі, але по інших вона вдарила набагато сильніше.

Прогноз: 4 місце. Можна було сказати “зона єврокубків”, але у поточних реаліях саме словосполучення вже звучить як штамп. Поступове зміцнення Дніпра-1 закрило дорогу "простим смертним" у топ-3, а у кваліфікаціях українські клуби більше одного суперника проходили востаннє у 2019 році (Зоря обіграла Будучность із софійським ЦСКА). А заради двох-чотирьох матчів з умовними Університатею або КуПСом , тим більше за межами України, ніхто не будуватиме стратегічних планів .

Зоря

Найважливіші втрати: Денис Фаворов (2-й за зіграним часом минулого сезону – пз, Вечіста), Ловро Цвек (5-й – опз , Клуж), Аллах'яр (6-й – цнп , Халл Сіті), Олександр Гладкий (7-й – цнп, Чорноморець), Дмитро Хомченовський (8-й – лпз, Кривбас), Артем Громов (10-й – цнп, Дніпро-1), Віталій Вернидуб (11-й – цз, Кривбас), Шахаб (12-й – цнп, Академія Пушкаша, ар), Владислав Кочергін (13-й – пнп, Ракув)

Прийшли: Назарій Русін (цнп, Динамо, 250 тисяч євро), Денис Безбородько (цнп, Колос, ар), Роман Вантух (лз, Динамо, ар), Микола Михайленко (опз, Динамо, ар), Володимир Бражко (опз, Динамо, ар), Арсеній Батагов (опз, Дніпро-1), В'ячеслав Чурко (пнп, Колос), Дмитро Мишньов (цпз, Маріуполь)

Була команда – і немає команди. Фактично Зорю залишили всі, хто був комусь потрібен. З гравців основи залишилися лише Імереков, Мацапура, Назарина та Булеца, причому останній – лише тому, що термін його оренди у луганському клубі розрахований на два роки.

У спробах набрати нову команду Зоря пішла второваною дорогою: спробувала підписати, хоча б на якийсь час, гравців, які не потрібні грандам. На жаль, тут є нюанс: якщо раніше в основі Шахтаря та Динамо грали легіонери топ-рівня, а на лавці могла просиджувати реально талановита молодь, то тепер вона потрібна самим Шахтарю та Динамо.

Гравці, яких наші гранди готові відпустити навіть у такі часи, викликають великі питання у своїй кваліфікації. Все дуже життєво: еліта і в кризу знайде ресурси для існування, а от середньому класу може стати нема чого їсти. Зоря, треба віддати їй належне, змогла призначити тренера з багатою біографією: Патрик ван Леувен працював у Голландії, Казахстані, Ізраїлі, та й Україна йому не чужа (сім років у системі Шахтаря). Але кадрова революція все одно надто велика, щоб розраховувати на по-справжньому успішний сезон Зорі.

Прогноз: 5 місце.