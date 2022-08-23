Україна

Подія сталася на НСК Олімпійський.

27 липня 1976 року під час півфінального матчу літньої Олімпіади між збірними СРСР та НДР на поле у вишиванці вибіг уболівальник Данило Мигаль. Прямо на полі він станцював гопак, а на ньому був синьо-жовтий прапор. Хлопець одразу був виведений з газону канадською поліцією.

Сьогодні, на День державного Прапора, з цього історичного стягу розпочався новий розіграш чемпіонату України. Перед грою капітани донецького Шахтаря Тарас Степаненко та харківського Металіста 1925 Артем Габелок підняли історичний для України прапор. Винесли його на поле двоє учасників того давнього поєдинку — Олег Блохін та Володимир Онищенко.

Нагадаємо, на нашому сайті можна слідкувати за онлайн-трансляцією гри.