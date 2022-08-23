Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та криворізький Кривбас.

Ковалівський Колос домашнім матчем проти криворізького Кривбасу продовжить шалений перший день нового сезону української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк вирішив використати з перших хвилин Гончаренко в парі з Новаком у центрі захисту, тоді як Мякушко зіграє ліворуч в атаці, а Кирило Попов очолить напад.

Юрій Вернидуб, у свою чергу, залучив до стартового складу вінгерів Понєдєльніка та Волошина обабіч Устименка в атаці, тоді як фланги захисту складуть Татарков та Якімець.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат, Мякушко — Попов.

Запасні: Фесюн, Ставничий, Зозуля, Кузик, Соловйов, Ісаєнко, Смирний, Задоя, Лисенко.



Кривбас: Сарнавський — Татарков, Вернидуб, Зотько, Якімець — Банада, Семенов, Хомченковський — Понєдєльнік, Устименко, Волошин.

Запасні: Кліщук, Хома, Рябов, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Хобленко.



Гра Колос — Кривбас почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.