Україна

Лідер Вересу висловився після гри проти Чорноморця.

Півзахисник Вереса Дмитро Кльоц дав коментар після переможного матчу проти Чорноморця в першому турі УПЛ.

"Згадав, що маю непогано поставлений удар. Дякувати Богу, забив. Дуже радий, бо давно не забивав. Емоції — лише позитивні. Найголовніше, звісно, це результат команди — перемога.

Для нас дуже важливо було розпочати чемпіонат з перемоги. Вітаю команду, тренерів, президента. Ми всі на це заслужили.

Сьогодні було непросто. Заважала спека. Але ми дуже грамотно відіграли позиційно і добре контратакували. Якби краще реалізовували свої моменти — могли б швидше закривати гру", — наводить слова Кльоца офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Верес.