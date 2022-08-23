Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з "моряками".

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти одеського Чорноморця (1:0).

"Перш за все, вітаю усіх із Днем державного прапора. Дякую воїнам, які захищають Україну. Які дають можливість нам займатися улюбленою справою і грати у футбол.

Щодо гри — ми детально розібрали суперника. І мали конкретний план того, як обіграти Чорноморець. Футболісти цей план на гру виконали на 100%. Ми дуже вдало відіграли в обороні. Не давали супернику створювати гольові моменти. За виключенням одного епізоду у першому таймі, коли втратили концентрацію під час розіграшу стандартного положення.

Відіграли ідеально. Це радує. Бо у контрольних матчах було багато помилок. Зіграли з великою концентрацією. З бажанням. З дисципліною. На мою думку, в нас все добре із фізичною підготовкою. Ми витримали темп гри, навіть у спеку.

Щодо дій в атаці — ми забили хороший гол і могли забити ще. Звісно, нереалізований пенальті не додав нам упевненості. Почали більше втрачати м'яч. Але наприкінці матчу ми знову взяли гру під свій контроль і довели її до логічної перемоги. Вважаю, ми заслужено перемогли сьогодні", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Верес.