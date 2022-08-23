Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі УПЛ.

У матчі стартового туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець мінімально поступився Вересу з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, а його автором став Дмитро Кльоц, який відзначився гарним дальнім ударом.

Також наголосимо, що на старті другого тайму Дахновський не зміг реалізувати пенальті у складі гостей.

Огляд матчу

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Чорноморець — Верес 0:1

Гол: Кльоц, 22.

Чорноморець: Непогодов — Салюк, Джеймс, Єрмаков (Бобко, 83), Селін — Філі (Плакса, 50), Кравченко (Войтиховський, 84), Політило — Брагару, Гладкий, Штогрін (Юсов, 63)

Верес: Когут — Шестаков (Гагун, 33), Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч (Шарай С., 86) — Гайдучик (Сергійчук, 71)

Попередження: Вовченко.