Рівненці починають сезон з перемоги.
Дмитро Кльоц, РНК Верес
23 серпня 2022, 17:02
На київському стадіоні імені Баннікова одеський Чорноморець приймав рівненський Верес.
Матч завершився перемогою номінальних гостей з рахунком 1:0 завдяки м'ячу Дмитра Кльоца у першому таймі. Гол виявився дуже красивими — футболіст приклався до м'яча з дальньої відстані.
Відзначимо, що на початку другого тайму "одесит" Дахновський не реалізував пенальті.
Чорноморець — Верес — 0:1
Гол: Кльоц (22)
Чорноморець: Непогодов — Салюк, Джеймс, Єрмаков (Бобко, 83), Селін — Філі (Плакса, 50), Кравченко (Войтиховський, 84), Політило — Брагару, Гладкий, Штогрін (Юсов, 63)
Верес: Когут — Шестаков (Гагун, 33), Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч (Шарай С., 86) — Гайдучик (Сергійчук, 71)
Попередження: Вовченко (43)
Зазначимо, що Шахтар розписав мирову з Металістом 1925, а Зоря впевнено переграла Ворсклу.