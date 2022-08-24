Україна

Андрій Миколайович упевнений, що Україна переможе окупанта.

Легенда українського футболу та екстренер національної збірної Андрій Шевченко розповів, скільки нервових клітин витратив із 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення рф на територію України.

"Для мене все перекинулося. Буквально зараз я згадував, що трохи більше як рік минуло після Євро-2020. Для мене таке відчуття, що минуло 5-6 років. Тому що дуже довгий період. Цей рік був дуже тяжкий. Розпочався він із 24 лютого.

Як би нам не було важко, наша сила в єдності. Ми все одно виграємо цю війну", — сказав Шевченко в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.