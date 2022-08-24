Україна

Проблема з показом ігор залишається.

У рамках матчу першого туру УПЛ львівський Рух зустрінеться з харківським Металістом.

Рух — один із тих клубів, які ігнорують єдиний телепул. Клуб мав транслювати поєдинок на своєму YouTube-каналі.

Але зробити цього на YouTube не вийде. Адже після скарги від "Об'єднання Професійних Футбольних Клубів "Прем'єр-Ліга" портал видалив пряму трансляцію.

У прямому ефірі на платформі Megogo йде передматчева студія, отже, можливо, і поєдинок покажуть там.

Також, як повідомляє прес-служба львів'ян, гра буде у відкритому доступі на телеканалі НТА.