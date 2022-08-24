Україна

Український голкіпер поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував нічийний результат у матчі стартового туру УПЛ проти харківського Металіста 1925.

"Я не грав у офіційних поєдинках 9 місяців і дуже сумував за цим. Перед матчем був навіть легкий мандраж. Радію, що все пройшло добре, однак засмучений результатом.



Поле, м'яч і все інше в нас із Металістом 1925 було однаковим, тож усі в рівних умовах. Єдине, було дуже спекотно і поле не було вологим, тому й м'яч ходив не швидко. Для перемоги забракло останнього паса, останнього дотику, аби забити.



Суперник виконав велику роботу, добре обороняючись усю гру, проте й нам забракло холоднокровності. Цей матч таки був першим після довгої перерви, слід працювати далі. Хочу сказати вболівальникам, що все буде добре, ми переможемо. Слава Україні!", - наводить слова Трубіна прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар – Металіст 1925.